Il cordoglio della città per la scomparsa di Sara Dorotei

La giovane, dipendente dell’Amministrazione presso la farmacia comunale, è deceduta in seguito ad un incidente all’Isola d'Elba

POGGIBONSI. “Una notizia che ci lascia senza parole e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici”. Il sindaco di Poggibonsi David Bussagli, a nome della giunta, di tutta l’amministrazione comunale e di tutti i dipendenti esprime il cordoglio della città per la prematura scomparsa di Sara Dorotei, dipendente presso la farmacia comunale di Poggibonsi. Originaria di Montegranaro, provincia di Fermo, Sara si era trasferita a Poggibonsi nell’aprile del 2014 proprio per lavorare presso la farmacia comunale. Nata nel 1983, ha perso la vita in seguito alle ferite riportate in un incidente occorso nel finesettimana all’Isola d’Elba. “Una persona brava, seria, dedita al suo lavoro e sempre a disposizione dei colleghi della farmacia, profondamente colpiti e sgomenti per la sua improvvisa scomparsa – prosegue il sindaco – E’ per noi un giorno di dolore. Rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia di Sara e a tutti gli amici. Ci uniamo al loro dolore e a loro esprimiamo la nostra vicinanza. Ciao Sara”.

Domani, 26 febbraio, la farmacia comunale osserverà un giorno di chiusura per lutto.