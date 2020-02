Il Carnevale invade Serre di Rapolano e il teatro “Giuseppe Verdi”

Sabato 22 febbraio il Carnival Party 2020. Domenica 23 febbraio il Carnevale dei bambini

RAPOLANO TERME. Doppio appuntamento carnevalesco a Serre di Rapolano, con iniziative e divertimento per adulti e bambini al teatro “Giuseppe Verdi”. Sabato 22 febbraio sarà protagonista il Carnival Party 2020 organizzato dalla Pro Loco Serremaggio insieme alla Società Filarmonica “G. Verdi” di Serre di Rapolano, con apericena alle ore 20 seguita da ballo in maschera e animazione in compagnia di Radio Epicentro. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire anche l’evento Facebook Carnival PARTY 2020. Domenica 23 febbraio, dalle ore 15, sarà la volta dei più piccoli, con musica e animazione a ingresso libero.