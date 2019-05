Il 26 maggio ad Asciano torna la Festa del cane

ASCIANO. Torna domenica ad Asciano l’atteso appuntamento della Festa del cane, un momento molto apprezzato dai cinofili che viene organizzato in memoria di Mario Polloni dal locale Gruppo cani utilità e soccorso della località ascianese.

Portate i vostri amici a quattro zampe in passerella e non perdetevi il concorso “Il mio cane sa fare”. Tanto divertimento e in programma ci sono dimostrazioni di agility dogs and tricks per tutta la giornata a cura degli istruttori Enci del centro cinofilo By-Dog.

Le iscrizioni saranno a offerta libera e si svolgeranno la mattina a partire dalle ore 8,30. La festa, ad ingresso libero, si svolgerà ad Asciano nella zona sportiva di Sant’Anna.