“Grazie a Lucia Borgonzoni per l’interessamento su San Gimignano”

La senatrice Nisini (Lega) ricorda l'intervento della sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro degli affreschi di Benozzo Gozzoli in Sant’Agostino

SIENA. “Ringrazio Lucia Borgonzoni per il lavoro svolto al Ministero dei Beni e le attività Culturali e per l’impegno, nello specifico, che ha dimostrato quando ho portato alla sua attenzione il caso del restauro degli affreschi di Benozzo Gozzoli nella Chiesa di Sant’Agostino a San Gimignano. Nei mesi scorsi, infatti, sono stati stanziati 200 mila euro come fondo per l’avvio dei lavori di restauro. Conclusione di un iter avviato tempestivamente appena sorta l’emergenza. Adesso, le sedi competenti potranno dare il via effettivo alle opere di restauro. Le false notizie che si sono susseguite in precedenza ancora una volta potranno essere smentite. Chi ha pensato di fare propaganda solo per interessi personali avrebbe fatto bene a verificare realmente le procedure messe in atto, sopratutto in casi urgenti come questo”.

Senatrice Tiziana Nisini-Lega