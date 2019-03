Grande festa per i 100 anni di Palma Nannotti

A “Villa Paradiso” si taglia il felice traguardo alla presenza delle autorità

RAPOLANO TERME. Sabato 9 marzo la Residenza per Anziani “Villa Paradiso” di Rapolano Terme ha festeggiato la neo centenaria Palma Nannotti con un pomeriggio in compagnia dei suoi amici e parenti e degli ospiti della struttura. Anche il parroco di Rapolano ha partecipato all’evento, dedicando auguri e benedizione a Palma Nannotti durante la Santa Messa. Al pomeriggio di festa erano presenti anche i rappresentanti della struttura per anziani e Perla Raffaelli, assessore alle politiche sociali del Comune di Rapolano Terme, per celebrare l’appuntamento rafforzando anche il legame con il territorio circostante.

“Siamo felici di celebrare i festeggiamenti della signora Palma Nannotti – ha detto Barbara Mancini, direttrice della Residenza per Anziani “Villa Paradiso” – La cittadinanza e le autorità comunali sono sempre in prima linea quando si tratta di celebrare traguardi così importanti, soprattutto se riguardano i nostri ospiti di cui siamo molto orgogliosi”.

La festa per Palma Nannotti si è aperta con il taglio della torta, prima di lasciare spazio all’intrattenimento con il coro di Sant’Agata, che si è esibito con alcuni canti dal vivo, insieme a foto, tanto divertimento e un ricco buffet offerto a tutti i presenti per celebrare l’importante traguardo raggiunto dalla neo centenaria.