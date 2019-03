Gran Fondo MTB Castello di Monteriggioni: variazioni a viabilità

Domenica 17 marzo torna la gara amatoriale in mountain bike. Divieti di sosta e modifiche da lunedì 11 marzo

MONTERIGGIONI. Monteriggioni si prepara ad accogliere una nuova edizione della Gran Fondo MTB Castello di Monteriggioni, che quest’anno comporterà alcune modifiche nella sosta e nel mercato settimanale nella frazione di Castellina Scalo. L’appuntamento con la gara amatoriale in mountain bike, organizzata dall’Asd Team Bike Pionieri con il patrocinio del Comune, è fissato per domenica 17 marzo e vedrà il suo punto logistico in Piazza Bersaglieri d’Italia, con conseguenti variazioni per la sosta, a partire da lunedì 11 marzo, e la sospensione provvisoria del mercato settimanale nella giornata di giovedì 14 marzo.

I divieti scatteranno da lunedì 11 marzo in Piazza Bersaglieri d’Italia, nella parte che ospita il mercato, dove saranno interdetti sosta e transito fino a martedì 19 marzo. Da giovedì 14 marzo i divieti entreranno in vigore anche nella parte della piazza laterale a quella in cui si svolge il mercato e dalle ore 8 di sabato 16 marzo in via Casa Giubileo e nel parcheggio a lato di via Risorgimento, nei pressi dell’incrocio con Via Chiantigiana. Dalle ore 7 di sabato 16 marzo fino alle ore 20 di domenica 17 marzo, inoltre, sarà istituito un senso unico da via Casa Giubileo verso via della Libertà. Da lunedì 11 marzo a martedì 19 marzo, inoltre, sarà riaperto, in via provvisoria, il ponte sulla ferrovia Siena-Firenze attualmente chiuso, con passaggio consentito soltanto a pedoni e biciclette.

La gara in mountain bike, alla sua 28esima edizione, animerà il territorio di Monteriggioni nella giornata di domenica 17 marzo e i due percorsi, uno breve e uno lungo, saranno presidiati da Polizia municipale, forze dell’ordine, associazione La Racchetta e volontari coinvolti nell’organizzazione per garantire il regolare svolgimento e agevolare le modifiche provvisorie della viabilità e della sosta. Queste prevedono, in particolare, divieti di transito e sosta in via Berrettini, fino alle ore 11, e nel Castello di Monteriggioni, fino alle ore 15; divieti di sosta nei parcheggi all’inizio di Strada del Giubileo, all’incrocio con la Sp74, fino alle ore 14, e lungo la Strada di Monteriggioni, nel tratto compreso dal parcheggio “Il Cipressino” verso il Castello di Monteriggioni, a eccezione di persone autorizzate. Durante la manifestazione sarà garantito il passaggio di mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Polizia Municipale di Monteriggioni al numero 0577-306639.