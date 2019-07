“Giovedì a Castellina in Chianti” verso l’ultimo appuntamento

Chiusura della rassegna giovedì 25 luglio con musica, animazione, buona tavola e apertura straordinaria del Museo Archeologico del Chianti Senese

CASTELLINA IN CHIANTI. I “Giovedì a Castellina in Chianti” tornano protagonisti nel paese chiantigiano con l’ultimo appuntamento dell’estate 2019, in programma giovedì 25 luglio. A partire dalle ore 19, musica e mercatini animeranno le vie del centro storico e Piazza del Comune, mentre il Parco delle Casce ospiterà gli stand gastronomici con piatti e sapori locali. Fino a mezzanotte, inoltre, sarà possibile visitare il Museo Archeologico del Chianti Senese, aperto con orario straordinario.

La rassegna dei “Giovedì a Castellina in Chianti” è promossa dal Gruppo Idea Giovani insieme all’Associazione Giuliano da Sangallo e fa parte del cartellone di eventi estivi realizzato dalle associazioni locali con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che continuerà ad animare il paese fino a settembre.