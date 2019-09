Giornata vintage a Casole d’Elsa

La manifestazione si svolgerà il 15 settembre dalla mattina fino alla sera

CASOLE D’ELSA. Anche quest’anno Casole d’Elsa dedica una giornata al Vintage.

La manifestazione si svolgerà il 15 settembre dalla mattina fino alla sera. La novità di questa edizione saranno gli spettacoli che renderanno ancora più festosa l’atmosfera.

Non mancheranno gli espositori del Vintage e dell’usato che “occuperanno” tutto il centro storico da piazza della Libertà a piazza Luchetti passando per Via Casolani e Via San Niccolò. Per i golosi sarà possibile assaporare i piatti della tradizione con lo street food casolese organizzato in collaborazione con i ristoranti, bar e gelateria del centro storico.

Tutti si potranno divertire nel parco che sarà attrezzato con i giochi di legno e ascoltando la musica vintage. Grande attesa anche per lo spettacolo organizzato in collaborazione con CasolEventi.

Ritorna anche il concorso “In barba al tempo” per la barba e baffi vintage (iscrizione gratuita 0577948705) e il mercatino dei bambini. Le foto di Giampiero Muzzi ci faranno ricordare o scoprire il passato… e tanto altro ancora!

Una giornata speciale per stare insieme, divertirsi e rilassarsi.

La manifestazione è organizzata dalla Pro-Loco di Casole d’Elsa con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

L’ingresso all’evento è gratuito, si raccomanda un abbigliamento Vintage.