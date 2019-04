Giardini incassa l’appoggio di Insieme per Monteriggioni

MONTERIGGIONI. L’associazione di promozione politica INSIEME PER MONTERIGGIONI appoggia incondizionatamente la candidatura di MORENO GIARDINI a SINDACO di MONTERIGGIONI. Riteniamo Moreno Giardini, che attualmente capeggia la lista supportata dai partiti di CENTRODESTRA, la persona ideale per ricoprire la carica di Sindaco del nostro comune, portando quelle istanze di rinnovamento che anche noi condividiamo pienamente e che ci avevano visti presentare una lista alle scorse elezioni comunali eleggendo nostri consiglieri in comune a Monteriggioni.

Auguri di buon lavoro a Moreno e a tutta la sua squadra di candidati, certi da parte nostra, che sapranno rappresentare perfettamente le necessità e le caratteristiche di giusta novità per cui ormai da anni ci battiamo nel nostro comune. Ovviamente chiediamo a tutti coloro che ci hanno votato e che in questi anni hanno collaborato con noi di appoggiare Giardini e la sua lista di centrodestra all’ormai imminente tornata elettorale del 26 maggio attraverso il loro voto.