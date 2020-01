Giani mercoledì a Colle per presentare “Il Pegaso e il Leone” di Bezzini

Mercoledì 29 gennaio, al Ridotto del teatro del Popolo di Colle la seconda presentazione del libro del consigliere regionale con Eugenio Giani, Silvio Franceschelli e Alessandro Donati

COLLE DI VAL D’ELSA. Eugenio Giani a Colle di Val d’Elsa mercoledì 29 gennaio per presentare il libro di Simone Bezzini. L’appuntamento è per mercoledì 29 gennaio, alle ore 21.15, al Ridotto del teatro del Popolo, in piazza dell’Unità dei Popoli 2. Continua così il viaggio de “Il Pegaso e il Leone”, dopo il successo della prima presentazione a Siena. Oltre al presidente del consiglio regionale e candidato del centrosinistra al voto in primavera, nonché autore della postfazione, la serata vedrà anche gli interventi di Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di Siena, e Alessandro Donati, sindaco di Colle. Presenterà il giornalista Filippo Tecce.

Quella colligiana è la seconda tappa per la ‘strana’ coppia del Pegaso (simbolo della Regione Toscana) e del Leone (stemma della provincia di Siena), protagonisti di un “Viaggio tra Siena e la Toscana” lungo cinque anni che attraversa territori diversi e tocca tematiche passate, presenti e future. Un mosaico di storie collettive che riporta alla mente aneddoti, ricordi ed eventi più o meno lontani. Tutto con un unico filo conduttore: il rapporto tra la provincia di Siena e la Toscana che in questo volume viene raccontato non solo da Bezzini politico, ma anche dall’uomo e dal cittadino. L’autore non rimane chiuso nel ruolo istituzionale, ma si muove in equilibrio tra la sfera politica e quella privata ricostruendo quella che è stata la sue esperienza da presidente della Provincia prima e consigliere regionale ora, con particolare attenzione alle sfide importanti per il futuro.