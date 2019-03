Gara provinciale di pesca alla Trota a Buonconvento

BUONCONVENTO. Grande evento sotto l’insegna della pesca sportiva alla trota.

Per gli appassionati della pesca e della gara, è indetta dal’Enalpesca di Roma la GARA PROVINCIALE DI PESCA ALLA TROTA in programma domenica 31 Marzo presso il lago di Quarantallina a Buonconvento. Il raduno è alle ore 7.00, l’inizio della gara è fissato alle ore 7.30 e la fine della competizione alle ore 11.30. Numerosissimi premi in palio di cui il TROFEO sponsorizzato dall’impresa di Pulizie Papini Fabio. Da non perdere la ormai storica e magnifica colazione a mezzo tempo con braciata di salcicce, costoleccio e buon vino.

Insomma, si prospetta una bellissima giornata all’insegna del divertimento e dell’aggregazione, un ringraziamento particolare è rivolto agli addetti ai lavori, all’associazione Enalpesca e allo sponsor.