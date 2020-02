Il 25 febbraio nelle ex Cantine Ricasoli il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno

GAIOLE IN CHIANTI. Il Comune di Gaiole in Chianti invita tutti gli operatori turistici del territorio comunale a partecipare all’incontro, a loro riservato, in programma martedì 25 febbraio, alle ore 17.30, alle ex Cantine Ricasoli, per parlare del nuovo regolamento comunale sull’imposta di soggiorno e illustrare le nuove tariffe in vigore dal 2020.