Gaiole: chiusura temporanea della strada comunale 19 di Cacchiano

Lavori in corso sulla strada bianca conosciuta da tutti come "Strada della casa"

GAIOLE IN CHIANTI. Il Comune di Gaiole in Chianti informa i cittadini che, per effettuare una manutenzione straordinaria, è stata chiusa al traffico la strada comunale 19 di Cacchiano. Il Comune ha istituito, su questa via, il divieto di transito, dalle ore 8 del 2 dicembre alle ore 18 del 13 dicembre.

La riapertura della strada sarà comunque dettata dai tempi necessari per il termine dei lavori, molto dipenderà dalle condizioni meteo.

Sarà garantito il transito per raggiungere la Località Cornia, il cui accesso avviene esclusivamente attraverso la strada comunale 19.

I lavori consentiranno il rifacimento di parti importanti della strada bianca comunale che collega Monti a Gaiole in Chianti, conosciuta da tutti come la strada della Casa.

La ditta incaricata è la Motiver srl, che eseguirà un intervento con metodo ecologico innovativo, finanziato con un contributo della Regione Toscana pari a 50mila euro.