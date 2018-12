Gaiole assegna il Clante d’Oro 2018

La cerimonia si svolgerà il 16 dicembre nei locali delle Ex Cantine Ricasoli

La cerimonia del 2017

GAIOLE IN CHINTI. Gaiole in Chianti assegna il Clante d’oro 2018 nel corso della cerimonia che si svolgerà nei locali delle ex Cantine Ricasoli domenica 16 dicembre, alle ore 18.

Il Clante d’oro è il massimo riconoscimento che viene conferito ogni anno dalla Consulta delle associazioni di Gaiole in Chianti e dal Comune a chi si è contraddistinto di più con delle attività in favore della comunità locale.

Nell’occasione saranno consegnate, come è ormai consuetudine, le borse di studio messe a bando dal Comune per gli alunni meritevoli di Gaiole. La serata proseguirà con le musiche natalizie a cura del Corpo Bandistico Vannetti di Gaiole in Chianti, diretto dal maestro Riccardo Tonello.