Festa della Madonna delle Grazie ad Asciano

Domenica 25 agosto alle ore 11 nella Chiesa di Sant’Agostino la benedizione dei bambini e degli automezzi

ASCIANO. Un prologo al Settembre Ascianese tra fede e volontariato grazie alla Confraternita di Misericordia e Sacro Chiodo di Asciano. Domenica 25 agosto alle ore 11 nella chiesa di Sant’Agostino si terrà la Santa Messa con la benedizione dei bambini e degli automezzi della Misericordia in una cerimonia ufficiale a cui prenderà parte anche il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci in segno di vicinanza e ringraziamento alla Misericordia per la preziosa opera di volontariato sul territorio. La giornata proseguirà poi alle 18 con la Santa Messa e alle 21 con la celebrazione mariana con il Canto delle Litanie.