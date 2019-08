Eventi di fine estate a Casole d’Elsa

CASOLE D’ELSA. Ancora tanti eventi in programma a Casole d’Elsa prima che finisca l’estate. Martedì 27 agosto, in occasione de “I martedì di Casole”, esibizione della scuola di Karate-Do Shotokan di Casole d’Elsa (ore 19:00), mercatino dell’artigianato in centro storico e, alle ore 21:30, musica dal vivo con il Gran Riserva Power Trio che unisce vari generi musicali (blues, reggae, funky ecc.). La manifestazione è organizzata dalla Pro-Loco di Casole d’Elsa con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Giovedì 29 agosto, alle ore 21:15 a Mensano, andrà in scena Pensione Miramare, rappresentazione teatrale de La Compagnia di Carla. Per informazioni e biglietti : 3494681667.

Martedì 3 settembre, in occasione de “I martedì di Casole”, la Pro-Loco di Casole d’Elsa presenta la “Notte Dorata, serata pro Amatrice”. L’evento, patrocinato dal comune di Casole d’Elsa, è ispirato dal libro di Danil “L’orologio e l’incantesimo del tempo”. La manifestazione inizierà nel tardo pomeriggio e si concluderà in tarda serata con iniziative rivolte ai bambini e agli adulti. Il programma completo sulla pagina facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico.

Per informazioni:

Museo Civico Archeologico e della Collegiata

e Ufficio Turistico

Piazza della Libertà, 5

53031 Casole d’Elsa (SI)

Tel. 0577/948705

e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it

www.casole.it – facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico