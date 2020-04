Emergenza Covid-19: rimborso biglietti del Teatro P. Mascagni di Chiusi

I biglietti venduti in prevendita potranno essere rimborsati tramite voucher e non in forma monetaria a chi ne faccia richiesta presentando un’istanza entro il 16/04/2020

CHIUSI. La Fondazione Orizzonti d’Arte e il Comune della città di Chiusi, congiuntamente alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, comunicano agli abbonati e al pubblico del teatro Pietro Mascagni che non è al momento possibile stabilire i tempi per il recupero degli spettacoli sospesi. Pertanto per gli eventi sospesi dopo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, i biglietti venduti in prevendita potranno essere rimborsati tramite voucher e non in forma monetaria a chi ne faccia richiesta presentando un’istanza entro il 16/04/2020. Tale istanza dovrà prevenire per email, preferibilmente via pec all’indirizzo fondazioneorizzonti@pec.it

Per i titoli di accesso acquistati nei punti vendita o sui circuiti call center direttamente al titolare del sistema di biglietteria, per i titoli acquistati presso il botteghino inviare all’indirizzo pec fondazioneorizzonti@pec.it con scansione leggibile fronte retro del titolo di accesso da annullare, conseguentemente i titoli di accesso tradizionali annullati dovranno essere conservati secondo la normativa.

Per tutti coloro che non posseggono di un indirizzo pec, potranno mandare una mail a a.fe@fondazioneorizzonti.it. Per coloro che saranno anche sprovvisti di scanner vi preghiamo di mettervi in contatto con gli uffici della fondazione reperibili ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 al 345 9345475.

Il voucher sarà rilasciato dall’organizzatore entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e sarà di pari importo a quello indicato nel titolo di accesso al netto di ulteriori somme pagate dall’acquirente per i sevizi di intermediazione, ossia delle commissioni.

Nel caso in cui il titolo di accesso consista in abbonamento a data fissa, l’acquirente avrà diritto a richiedere il rimborso dei ratei non goduti, il voucher avrà valore economico pari al lordo attribuibile ai suddetti ratei.

I voucher potranno essere utilizzati entro un anno dall’emissione, unicamente per eventi organizzati da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e trasformati in regolari titoli di accesso dalle biglietterie. Il voucher potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale copertura di un evento a maggior prezzo d’ingresso. In ogni caso è spendibile solo verso l’organizzatore che lo ha emesso.