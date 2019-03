Earth Hour 2019: luci spente alla logga del teatro in Piazza Duomo

Sabato 30 marzo dalle 20,30 alle 21,30 il Comune di San Gimignano aderisce alla manifestazione internazionale

SAN GIMIGNANO. Luci spente alla Loggia del Teatro in Piazza Duomo per aderire all’Earth Hour Wwf 2017 in programma sabato 30 marzo. E’ quanto ha disposto la giunta del Comune di San Gimignano in occasione della manifestazione internazionale promossa da Wwf per sensibilizzare i cittadini al risparmio energetico e alla mobilità sostenibile. Per l’occasione le luci che illuminano la Loggia del Teatro saranno spente dalle 20,30 alle 21,30, orario in cui tutti sono invitati a spegnere le luci di casa, di un edifico, di un monumento. «Rinnoviamo con entusiasmo e convinzione l’adesione a questa iniziativa – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di San Gimignano Niccolò Guicciardini – perché come amministrazione comunale da sempre abbiamo sposato l’obiettivo della riduzione dei consumi energetici. Per questo l’invito è anche rivolto a tutta la popolazione perché aderiscano numerosi all’iniziativa anche solo spegnendo le luci di casa per un’ora».

L’Earth Hour è giunta alla sua dodicesima edizione e anno dopo anno è in grado di coinvolgere un numero sempre maggiori di istituzioni e privati cittadini.