Draghi, principesse e cavalieri, nuovo appuntamento con Storie in Miniatura

La minirassegna per bambini e bambine curata da nidi e scuole d’infanzia comunali torna martedì 19 marzo alle 17,30 in biblioteca

POGGIBONSI. “Dall’altra parte delle montagne c’è un pacifico regno governato dalla principessa Maria. Tutti i giorni la principessa insegna nella piccola scuola mentre un vecchio drago veglia su di lei. Un giorno un prode cavaliere, pensandolo pericoloso, si scaglia sul drago dandogli una gran randellata in testa. Oooh! La principessa si arrabbia tantissimo. Per farsi perdonare, il giovanotto parte alla conquista dei fiori d’arnica in grado di curare il mal di testa del drago e si trova ad affrontare mostri feroci e vulcani arrabbiati. Un risultato però lo ottiene: far innamorare la bella Maria”.

Sarà “La principessa, il drago e il prode cavaliere”, scritta e illustrata da Geoffroy de Pennart (Babalibri), la favole al centro del prossimo appuntamento con Storie in Miniatura. Inizialmente previsto per il 26 marzo, l’incontro è anticipato a martedì 19 marzo alle 17,30 come sempre negli spazi allestiti presso la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. Alla regia ci sarà il personale della scuola d’infanzia La Tartaruga.

Storie in Miniatura è infatti una minirassegna per bambini e bambine curata direttamente dal personale di asili e scuole d’infanzia comunali che si alternano nell’organizzazione degli incontri. Dopo le letture animate del prossimo martedì la minirassegna proseguirà il 9 aprile e il 14 maggio, con gli ultimi due appuntamenti di questo anno educativo, che si svolgeranno sempre di martedì alle 17,30 negli spazi della biblioteca.

Storie in Miniatura si pone l’obiettivo di restituire alla comunità la qualità del lavoro svolto ogni giorno nei nidi e nelle scuole comunali e di promuovere la lettura ad alta voce nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, creando nuovi lettori, sensibilizzando le famiglie sui benefici della lettura in età precoce, facendo conoscere le risorse e le opportunità della biblioteca comunale ai bambini in età prescolare e alle loro famiglie. Storie in Miniatura rientra nelle iniziative dell’Autunno Pedagogico organizzato dal Comune con il coordinamento pedagogico comunale come programma di formazione e condivisione per l’intera comunità dei servizi educativi dagli 0 ai 6 anni.