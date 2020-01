Doppia favola per Storie in Miniatura

POGGIBONSI. Doppia favola al centro del prossimo appuntamento con Storie in Miniatura, che è in programma domani, martedì 21 gennaio alle 17,30, alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini negli spazi appositamente allestiti.Storie in Miniatura è la minirassegna di letture animate per bambini e bambine promossa dal personale dei servizi educativi comunali, ovvero dei nidi La Coccinella e Rodari e delle scuole dell’infanzia La Tartaruga e Mastro Ciliegia.L’incontro di domani avrà la regia del personale de La Coccinella e vedrà al centro dell’incontro le favole “Lupo & lupetto” e “Una zuppa di sasso”.“Lupo & lupetto”. Lupo vive solo sotto un grande albero. Un giorno un puntolino compare all’orizzonte e, mentre si avvicina e risale la collina, Lupo vede che è un Lupetto. Un po’ è incuriosito, un po’ ha paura che sia più grande di lui. Dorme, e Lupetto non se ne va. Fa i suoi esercizi sull’albero e Lupetto non se ne va. Fa colazione e gli tocca darne un po’ a quel Lupetto che, impertinente, non se ne va…“Una zuppa di sasso”. È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità. Trova un modo intelligente e compito per farlo e ottiene non solo un ottimo pasto caldo ma anche la compagnia degli animali del villaggio. Durante una grande cena tutti insieme i pregiudizi di ognuno lasceranno spazio a un nuovo senso di solidarietà e amicizia.

Storie in Miniatura proseguirà il 25 febbraio (incontro a cura della scuola d’infanzia La Tartaruga), il 24 marzo (a cura del nido Rodari), il 21 aprile (a cura di Mastro Ciliegia), il 19 maggio (a cura della Coccinella), il 9 giugno (a cura di Rodari).

Gli appuntamenti sono sempre di martedì e sempre alle 17,30 in biblioteca.