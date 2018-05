Domenica su due ruote, a Sinalunga c’è “Bimbimbici”

Il 13 maggio ritrovo alle ore 10 al parcheggio del Centro commerciale “I Gelsi”. Due i percorsi: quello lungo da 12 km e quello ridotto da 4 km

SINALUNGA. Tutti in sella per una “nuova fiaba della bicicletta”. E’ la 19esima edizione di “Bimbimbici”, la manifestazione dedicata ai più piccoli in programma domenica 13maggio a Sinalunga. «Torna l’appuntamento che sta riscuotendo sempre più successo – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Sinalunga Vanessa Bastreghi – che piace ai piccoli ma anche ai genitori perché è un’occasione di piacevole svago all’aria aperta con un’importante finalità educativa: al termine della passeggiata, infatti, ci sarà la lezione di educazione stradale a cura della Polizia Municipale di Sinalunga».

Il programma della giornata prevede la partenza alle ore 10 con ritrovo a Pieve di Sinalunga al parcheggio del Centro commerciale “I Gelsi” e accoglienza del Comitato Soci Coop di Sinalunga; alle ore 10,30 i ciclisti del DonKey Bike Club guideranno e accompagneranno i bambini e i loro genitori lungo i due percorsi, quello più “avventuroso” da 12 km e quello ridotto da 4 km. Al termine della passeggiata in bici a tutti i partecipanti sarà offerta una gustosa merenda a cui seguirà la lezione di educazione stradale tenuta dal Corpo di Polizia Municipale di Sinalunga

La giornata è organizzata dal Comune di Sinalunga e Coop Centro Italia, in collaborazione con Donkey Bike Club, Misericordia di Sinalunga e il Centro Sociale Auser “Arcobaleno” Pieve di Sinalunga.