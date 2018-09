Deve scontare sette anni di reclusione: arrestato dai carabinieri

L'uomo, un quarantenne algerino era residente a Colle di Val d'Elsa

COLLE DI VAL D’ELSA. Ieri durante un normale servizio perlustrativo i Carabinieri di Colle Val d’Elsa, hanno individuato un cittadino algerino G.A. di anni 40, sul quale pendeva un ordine di esecuzione penale in quanto era stato condannato per furto aggravato commesso unitamente ad altre persone, in Colle Val d’Elsa.

G.A, celibe e disoccupato, aveva la propria residenza nella città del cristallo

Prontamente fermato è stato tratto in arresto e accompagnato presso la casa circondariale di Siena, ove dovrà scontare la sua pena, come stabilito dal Tribunale di Siena.