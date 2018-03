RAPOLANO TERME. I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato oggi (13 marzo) un uomo nato nel 1969, residente a Montepulciano, nullafacente, già denunciato per reati contro la persona. L’uomo deve scontare 9 mesi di carcere per guida in stato di ebrezza. I Carabinieri hanno quindi dato esecuzione al mandato della Procura del tribunale di Siena. L’uomo è stato è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione