“Danza, Orso!” sarà la favola delle prossime Storie in Miniatura

Martedì 9 aprile alle 17,30 in biblioteca nuovo appuntamento con le letture animate per bambini

POGGIBONSI. “Danza nella foresta, nei prati e sulla montagna al ritmo del delicato fruscio delle foglie e del piacevole frullare delle ali degli uccelli. Ma, un brutto giorno, la musica si ferma. L’orso viene legato e portato in una piazza affollata. Qui viene costretto a danzare al suono di rumorosi strumenti. L’orso, però, rivuole la sua libertà…”

Sarà “Danza, Orso!” la favola al centro del prossimo appuntamento con Storie in Miniatura, minirassegna di letture animate per bambini e bambine curata direttamente dal personale dei servizi educativi comunali. Ad animare la favola di Monique Felix e Jan Wahl sarà il personale del nido comunale La Coccinella. L’appuntamento è martedì 9 aprile alle 17,30 come sempre negli spazi appositamente allestiti della biblioteca comunale.

Dopo le letture animate del prossimo martedì la minirassegna proseguirà con l’ultimo appuntamento di questo anno educativo, che sarà il 14 maggio, sempre di martedì e sempre alle 17,30 negli spazi della biblioteca.

Storie in Miniatura si pone l’obiettivo di restituire alla comunità la qualità del lavoro svolto ogni giorno nei nidi e nelle scuole comunali e di promuovere la lettura ad alta voce nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, creando nuovi lettori, sensibilizzando le famiglie sui benefici della lettura in età precoce, facendo conoscere le risorse e le opportunità della biblioteca comunale ai bambini in età prescolare e alle loro famiglie. Storie in Miniatura rientra nelle iniziative dell’Autunno Pedagogico organizzato dal Comune con il coordinamento pedagogico comunale come programma di formazione e condivisione per l’intera comunità dei servizi educativi dagli 0 ai 6 anni.