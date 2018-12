Dal 22 dicembre tutto il Natale di San Casciano, Celle, Palazzone

Tre borghi molto attivi: tante iniziative fino al 6 gennaio: tandem vincente tra Amministrazione comunale e associazioni

San Casciano dei Bagni

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – Il Natale di San Casciano dei Bagni e delle frazioni di Celle sul Rigo e Palazzone, organizzato da tutte le associazioni insieme al Comune, si apre sabato 22 dicembre (ore 19) al circolo Auser La Primavera con un’apericena. Dal 23 dicembre al 6 gennaio, il circolo Auser di Palazzone ospita giochi di società tradizionali. Lunedì 24, “Fiocchi d’arte” (ore 16), uno spettacolo di magia, ombre cinesi e disegni su sabbia aspettando Babbo Natale, nella piazza del Pozzo di Palazzone. Babbo Natale arriva tradizionalmente, la sera della vigilia, nella piazza del Risorgimento di Celle sul Rigo dove sarà accesa un catasta di legno (dalle ore 16).

Il 26 la chiesa di San Paolo Converso di Celle sul Rigo ospita il concerto di Natale, a cura della locale filarmonica. Venerdì 28 dicembre (ore 21) la proloco di Celle sul Rigo organizza il torneo di panforte. Il giorno successivo, sabato 29, ecco l’animazione itinerante “Fiocchi d’arte”, con l’allegra famiglia di famelici finti folletti, giocoleria, trampoli ed equilibrismo, nel centro storico di San Casciano Bagni (dalle ore 15,30). In serata (ore 21,30), “ottoni per caso in concerto”, al teatro dei Georgofili Accalorati, sempre nel capoluogo.

Domenica 30 il concerto della banda Gianpaolo Bisacchi (ore 17) al teatro e, in serata (ore 21,30) la tombola al circolo Auser La Primavera di Celle sul Rigo organizzata dalla locale proloco. Il primo gennaio si apre con l’ormai famoso Concerto di Capodanno organizzato dalla Parrocchia. Protagonista il “Quartetto sincronie” nella chiesa di San Leondardo. Il 4 gennaio è il momento del torneo di briscola al circolo Auser di Celle (ore 21), mentre sabato 6 è previsto, sempre a Celle, il concerto dell’Epifania (ore 16,30): l’organo della chiesa di San Paolo Converso sarà il protagonista di questa prima edizione organizzata dalla Filarmonica di Celle.

Il 5 gennaio la terza puntata di “Fiocchi d’arte” (ore 17) con l’arrivo della befana nelle rinnovate ex scuole di Celle sul Rigo che saranno inaugurate per l’occasione. “Questo cartellone – dichiara il vicesindaco Agnese Carletti – è il frutto dell’immenso lavoro dei volontari di tutte le associazioni ed esprime soprattutto la voglia di stare insieme, in un ambiente intimo allargato alle comunità, nei tradizionali luoghi di ritrovo. “Fiocchi d’arte” in particolare sarà un piccolo festival dedicato ai più piccoli ma anche ai grandi che l’Amministrazione e le tre Pro Loco, insieme, hanno voluto organizzare per allietare i momenti più importanti delle vacanze natalizie di tutte le comunità. Sarà il modo, e l’occasione, per farci gli auguri di buon anno.”