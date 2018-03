Cremazione in Valdelsa: l’associazione propone un incontro conoscitivo

Appuntamento il 13 marzo presso la sede della Pubblica Assistenza

COLLE DI VAL D’ELSA. Martedi’ 13 marzo, alle ore 21,15, nei locali della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa, in via liguria 11, la neo costituita “Associazione per la cremazione in Valdelsa” terra’ un incontro pubblico, aperto a tutti gli interessati, per illustrare la propria attivita’.

In quell’occasione sara’ possibile avere informazioni sul servizio di cremazione e tesserarsi a tale associazione.

Ulteriore tematica che verra’ toccata nell’incontro sara’ quella del biotestamento, alla luce delle ultime novità legislative.

Il presidente dell’associazione per la cremazione in valdelsa, dott. Claudio Berti, invita caldamente la cittadinanza a partecipare.