Corsi di lingua con certificazione per gli stranieri del territorio

Il Comune di Monteroni con il Centro per l’istruzione degli adulti di Siena presenterà il corso domani, martedì 22 ottobre

MONTERONI D’ARBIA. Imparare l’italiano per migliorare la propria integrazione nel nostro territorio. È questa una delle finalità del corso di lingua italiana per adulti stranieri che la Giunta comunale di Monteroni d’Arbia ha approvato e che sarà presentato domani, martedì 22 ottobre alle 10,30 presso il Comune di Monteroni.

“Siamo consapevoli – spiega Michela Giannetti assessora al Sociale – che la conoscenza della lingua sia un vettore fondamentale per l’integrazione sociale di quelle famiglie che provengono da altri paesi ed altre culture. Con questo corso vogliamo promuovere e garantire la formazione linguistica, l’orientamento civico e l’informazione degli stranieri presenti sul territorio, nella prospettiva di una loro piena integrazione sociale e della rimozione degli ostacoli esistenti all’esercizio dei diritti di cittadinanza”.

I corsi sono organizzati dall’Ufficio Scolastico regionale e dal Centro per l’istruzione degli adulti (Cpia) di Siena e Poggibonsi e si terranno in molti comuni della provincia tra cui Monteroni d’Arbia. Si tratta di lezioni di lingua italiana per adulti, livello pre A1, A1 e A2 ed il superamento dell’esame finale consentirà al cittadino immigrato di acquisire l’attestato o certificazione di conoscenza della lingua italiana utile al riconoscimento dei crediti per la verifica dell’Accordo di Integrazione.

Il Comune di Monteroni ha organizzato una presentazione dei corsi aperta a tutti gli interessati per martedì 22 ottobre alle 10,30 presso il palazzo comunale in via Roma, 87, saranno presenti i referenti del Cpia per illustrare il progetto e cominciare a ritirare le iscrizioni al corso stesso.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la segreteria del Cpia provinciale di Poggibonsi al numero 0577 986673 o 0577986674.