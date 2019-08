Continuano gli eventi dei “Giorni di Ghino”

RADICOFANI. Oggi 8 agosto, nell’ambito del festival “I giorni di Ghino”, nella piazzetta del Teatro di Radicofani è in programma un concerto dei Synthagma Project: musiche antiche e composizioni originali suonate e processate attraverso l’elettronica, per sonorità completamente nuove. Venerdì 9 agosto, invece (ore 17) la sala consiliare del Comune ospita un convegno su una importante fonte di conoscenza del territorio: lo Statuto duecentesco di Radicofani. Si tratta di una pietra miliare della storia antica di Radicofani, frutto di un attento studio di Mario Marrocchi, che riporta alla luce la vivacità della Comunità nell’età di mezzo, nel periodo in cui apparteneva allo Stato della Chiesa. Vie, strade, ospedali… la giustizia, le norme, le produzioni agricole di una terra di confine in mano al Papato, poi passato alla Repubblica di Siena.