Colle: “Io Cambio” parla di politiche di area

Presenti il sindaco Pii e i candidati di Casole e Colle

COLLE VAL D’ELSA. La lista civica “Io Cambio, insieme si può” invita l’intera cittadinanza colligiana all’incontro pubblico dal titolo “Colle, Casole e la Valdelsa” sulle politiche di area, che si terrà sabato 18 Maggio alle ore 18:00 presso la sala comune della “Casa del Popolo”. Interverranno l’attuale sindaco di Casole d’Elsa, Piero Pii, il candidato sindaco per Colle Francesco di Gennaro ed il candidato sindaco per Casole d’Elsa per la lista civica “Pensare Comune”, Andrea Pieragnoli. Modererà l’incontro Valerio Peruzzi , capolista di “Io Cambio”.