Colle di Val d’Elsa e Murlo, manutenzioni urgenti e non differibili

Gli interventi nei due comuni programmati da AdF per mercoledì 22 aprile sono necessari per riparare perdite che potrebbe comportare la rottura delle condotte

PROVINCIA. Manutenzioni urgente e non differibile a Colle di Val d’Elsa e Murlo. Con il monitoraggio costante e continuo delle proprie infrastrutture AdF ha individuato due perdite sulle condotte situate in via Volterrana a Colle di Val d’Elsa e in località Poggio Brucoli a Murlo, le quali potrebbe comportarne la rottura. Valutando che le conseguenze di un probabile guasto improvviso sarebbero sicuramente più problematiche per i cittadini rispetto a un’interruzione programmata e temporanea, l’azienda ha deciso di effettuare i due interventi di riparazione mercoledì 22 aprile.

A Colle di Val d’Elsa i lavori saranno effettuati dalle 8.30 alle 10.30 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione idrica in via Volterrana e zone limitrofe, con ripristino del flusso, salvo imprevisti, alle 11.

Per Murlo sono in programma dalle 8.30 alle 16.30 e ad essere interessate dalla momentanea interruzione del flusso idrico saranno le località Poggio Brucoli, Poggio Lodoli, Santo Stefano, Campeccioli , Bellavista, Poggio Guido e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.