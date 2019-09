Clima, il Comune di Rapolano Terme aderisce a Friday for future 

L’amministrazione comunale di Rapolano e il gruppo di maggioranza a sostegno della manifestazione proclamata domani

RAPOLANO TERME. Il Comune di Rapolano aderisce al ‘Friday For Future’, manifestazione proclamata per domani, venerdì 27 settembre e legata al movimento di giovani, ispirato da Greta Thunberg, che si batte a livello internazionale per la difesa del clima e dell’ambiente.

“L’emergenza climatica è la priorità storica del nostro tempo – ha ricordato il primo cittadino Alessandro Starnini – Il Comune di Rapolano Terme s’impegna a mettere in campo tutte le azioni possibili, di propria competenza, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza tra i cittadini. Per questa ragione promuoveremo tutte le azioni utili per ridurre l’emissione di CO2, a diffondere la pratica della plastica free, come già avviato nelle scuole comunali e per contribuire all’uso razionale della risorsa idrica, oltre che a favorire delle pratiche di riduzione dei rifiuti. Un impegno che proseguirà anche a sostegno di tutte le iniziative soprattutto tra gli studenti per contribuire in maniera fattiva a arginare e invertire l’emergenza climatica”.