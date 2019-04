Cittadini europei residenti a Poggibonsi, ecco come votare alle comunali

C'è tempo fino al 16 aprile per presentare la domanda che può essere scaricata sul sito www.comune.poggibonsi.si.it

POGGIBONSI. Pubblicato un avviso per i cittadini dell’Unione Europea, residenti in Italia, che intendono votare per le elezioni comunali di Poggibonsi. L’amministrazione comunale ha pubblicato sul sito internet del Comune la domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte per i cittadini della Ue, che potranno votare domenica 26 maggio alle elezioni amministrative. La domanda dovrà essere presentata entro martedì 16 aprile. Sarà poi l’ufficio elettorale comunale a comunicare l’esito della domanda che, se accolta, comporterà la consegna presso il domicilio della tessera elettorale dove sarà anche indicato il seggio in cui l’elettore potrà votare.

L’iscrizione alla lista elettorale aggiunta dà il diritto di voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, ma anche la possibilità di essere candidati in una lista ed eletti a consigliere (oltre all’eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vicesindaco).

I cittadini che si sono già iscritti nella lista elettorale aggiunta non dovranno rinnovare la domanda, in quanto l’iscrizione è valida fino a quando non ne viene richiesta la cancellazione.