Chiusi: Giornata della Legalità e della Trasparenza

Domani, nella sala conferenze San Francesco, si terrà un convegno che approfondirà i temi promossi dalla giornata

CHIUSI. Domani (venerdì 10 maggio) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Sala Conferenze San Francesco a Chiusi Città si svolgerà un convegno dedicato alla “Giornata della Legalità e della Trasparenza”. All’iniziativa, moderata dall’assessore Sara Marchini e organizzata dal Comune di Chiusi in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico, interverranno il sindaco Juri Bettollini, il prefetto della Provincia di Siena Armando Gradone, il questore della Provincia di Siena Costantino Capuano, il Responsabile del Comune di Chiusi per la Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza Michele D’Avino e il responsabile della commissione consultiva di Avviso Pubblico Gianluca Palagi. L’iniziativa è stata pensata per sviluppare un dialogo aperto con i cittadini, le associazioni e le organizzazioni di categoria sui temi della trasparenza, della legalità e della lotta alla corruzione. Nel corso dell’evento sarà pubblicamente sottoscritta la Carta di Avviso Pubblico, Codice etico per la buona politica.