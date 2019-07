Chianti Festival: a Castellina va in scena ‘Storie dal Decameron’

Lunedì 22 e martedì 23 luglio la sala teatrale del Circolo Italia ospita le Novelle di Boccaccio

CASTELLINA IN CHIANTI. Lunedì 22 e martedì 23 luglio il Chianti Festival raddoppia a Castellina in Chianti con ‘Storie dal Decameron’, rielaborazione delle Novelle di Boccaccio a cura di Matteo Marsan. Nel corso delle due serate, con inizio spettacoli sempre alle ore 21.30, nella Sala teatrale del Circolo Italia di Castellina in Chianti, prenderanno vita alcuni dei personaggi più famosi del poeta e scrittore di Certaldo. La performance racconta le storie legate all’ambiente popolano, le tematiche “comiche” della beffa, dell’intrigo amoroso e dell’avventura, tratte dalla celebre raccolta scritta in lingua volgare da Boccaccio.

Informazioni. La rassegna Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure visitare il sito della Fondazione Toscana Spettacolo,www.toscanaspettacolo.it, dove è disponibile tutto il cartellone del Chianti Festival in programma nei tre Comuni fino al 31 luglio.