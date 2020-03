“Chi mi ha rubato il naso?” Tornano le Storie in Miniatura

La minirassegna per bambini curata dai servizi educativi comunali si terrà domani, martedì 3 marzo alle 17,30 come sempre in biblioteca

POGGIBONSI. “Un mistero nella savana. Chi ha rubato il naso dell’elefante? Potrebbe essere stato lo struzzo, il pitone o perfino l’insospettabile giraffa. Ma l’elefante ritroverà il suo naso?”

Sarà “Chi mi ha rubato il naso?” la favola protagonista del prossimo incontro con Storie in Miniatura, la minirassegna di letture animate per bambini e bambine curata dal personale dei servizi educativi comunali, ovvero dei nidi La Coccinella e Rodari e delle scuole dell’infanzia La Tartaruga e Mastro Ciliegia.

Il prossimo appuntamento è per domani, martedì 3 marzo alle 17,30 al terzo piano dell’Accabì, negli spazi appositamente allestiti presso la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. Al centro dell’incontro la favola “Chi mi ha rubato il naso?” di Lorenzo Clerici (edizioni Minibombo) e alla regia il personale del nido Rodari.

L’appuntamento in programma anticipa quello inizialmente previsto per il 24 marzo. Storie in Miniatura proseguirà dunque il 21 aprile (incontro a cura di Mastro Ciliegia), il 19 maggio (incontro a cura della Coccinella), il 9 giugno (a cura di Rodari).

Gli appuntamenti sono sempre di martedì e sempre alle 17,30 in biblioteca.