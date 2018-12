Cetona: weekend con “Sul filo dell’Olio” dopo rinvio per maltempo

Tradizioni e sapori tipici animeranno il borgo e Piazza Garibaldi sabato 8 e domenica 9 dicembre

CETONA. Dopo il rinvio a causa del maltempo nelle scorse settimane, sabato 8 e domenica 9 dicembre tradizioni e sapori tipici del territorio tornano a invadere Cetona con una nuova edizione della manifestazione “Sul filo dell’Olio”. La due giorni animerà il borgo, e in particolare Piazza Garibaldi, dalle ore 9 alle ore 20, con una mostra mercato di prodotti locali biologici e artigianato di qualità, la degustazione di olio nuovo con il marchio DOP Terre di Siena nelle cantine del paese e laboratori con intrattenimento per bambini.

Informazioni. La manifestazione è promossa dal Centro commerciale naturale “Il Borgo” in collaborazione con Pro Loco, Comune e altre associazioni del territorio e fa parte del cartellone ‘Oliving…assaggi d’olio novo in Valdichiana Senese’ dedicato a tutti gli eventi dedicati all’olio nella Valdichiana senese, all’interno del portale Valdichianaliving. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico in Piazza Garibaldi al numero 0578-239143 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo proloco@cetona.org.