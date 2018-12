Cetona saluta il 2018 in musica con i Concerti degli Auguri

Doppio appuntamento sabato 29 dicembre a Cetona e domenica 30 dicembre a Piazze

CETONA. A Cetona si rinnova l’appuntamento con i Concerti degli Auguri per salutare il 2018 in musica. Sabato 29 dicembre, alle ore 18.30, la Sala Santissima Annunziata, in Piazza Garibaldi, ospiterà l’esibizione di Arcadia Clarinet Ensemble, mentre domenica30 dicembre, alle ore 16, la Sala San Lazzaro, a Piazze, sarà invasa dalle note di Duo di Due. I due appuntamenti sono a ingresso libero e promossi dal Comune di Cetona in collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, l’Istituto di Musica “Hans Werner Henze” e l’Associazione Piazze2000.

Il primo dei due Concerti degli Auguri, sabato 29 dicembre in compagnia dell’Arcadia Clarinet Ensemble e dei suoi cinque componenti, proporrà le musiche di Brahms, Joplin e Klezmer, oltre a brani tradizionali natalizi. Domenica 30 dicembre, con Duo di Due, saranno, invece, protagoniste le musiche di Vivaldi, Brahms e Faurè accanto a brani della tradizione natalizia eseguiti da Catherine Bruni, al violoncello, e Alessio Tiezzi, al pianoforte.