Centro Pari Opportunità della Val di Merse: impegno sempre costante

Riprendono le attività dello sportello di ascolto

VALDIMERSE. A partire dal prossimo 7 marzo 2019 riprenderanno le attività dello sportello di ascolto del Centro Pari Opportunità della Val di Merse. I servizi offerti, completamente gratuiti e rivolti a tutte e tutte coloro che risiedono, lavorano o studiano nel territorio della Val di Merse, sono: orientamento formativo e lavorativo, accoglienza e sostegno per l’integrazione sociale e lavorativa, accoglienza e sostegno per chi subisce violenza e maltrattamento. Lo sportello di ascolto si pone l’obiettivo di rispondere ai bisogni portati dalle cittadine e dai cittadini anche attraverso la promozione di progetti e attività di animazione territoriale dedicate ai temi del lavoro, dell’integrazione e della cultura di genere. Per usufruire dello sportello di ascolto è possibile telefonare al numero 339-7278201 o rivolgersi direttamente allo sportello che aprirà al pubblico tutti i giovedì con il seguente calendario:

Comune di Chiusdino 1° giovedì del mese ore 09:00-12:00

P.zza del Plebiscito 2, 1° piano

Comune di Monticiano 2° giovedì del mese ore 09:00-12:00

P.zza Sant’Agostino 2, Biblioteca Comunale

Comune di Murlo 3° giovedì del mese ore 09:00-12:00

Via Tinoni, 1, Sala Riunioni

Comune di Sovicille 4° giovedì del mese ore 09:00-12:00

P.zza Marconi 1, 1° piano

Per appuntamenti o informazioni è possibile scrivere a cpo@valdimerse.si.it oppure telefonare tutti i giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 al numero 339-7278201.