Cena dei Rivolti a Montisi

Invito aperto a tutti per trascorrere una serata nel cuore della tradizione

MONTISI.(frazione Montalcino) Montisi Come si dice: a grande richiesta. E’ così che da alcuni anni nel piccolo borgo medioevale di Montisi 350 abitanti , frazione di Montalcino, è rinata l’antica cena dei Rivolti che mercoledì 26 febbraio , giorno delle Ceneri a partire dalle ore 20 avrà luogo a Montisi: Il rivolto non è altro che un semplice impasto di acqua, farina e sale il quale viene fritto su di uno speciale fuoco di fascine preparato con dovizia dagli uomini montisani. La frittura viene fatta in un padellone con un lungo manico, e un poderoso colpo di polso ciclicamente fa rivoltare la massa su se stessa. Da qui il nome di Rivolto. Questo antico modo di ricordare tutti insieme rispettando l’obbligo del magro si riperpetua in piazza e tutti saranno intorno al grande falò dai primi anni del 900..

E poi cena sempre di magro, sottaceti e ceci. Poi con le ceneri si cuociono aringhe, baccalà patate intere e cipolle.

La cena dei Rivolti è aperta a Tutti . Basta chiamare Fabia Cicagni allo 0577-845163 o Cesare – 3495577284.