RADICOFANI. Giovedì prossimo (12 dicembre) alle ore 20 il Pd organizza al centro centro Auser di Radicofani, in piazza Garibaldi 2, una cena aperta a tesserati e simpatizzanti. Parteciperà il consigliere regionale Simone Bezzini. Sarà l’occasione per raccogliere fondi e scambiarsi gli auguri, in vista del nuovo anno. Il costo della cena è di 20 euro.