Castenuovo Berardenga celebra la fine della Grande Guerra

CASTELNUOVO BERARDENGA. Venerdì 30 novembre alle ore 21.15 presso l’Auditorium di Villa Chigi a Castelnuovo Berardenga si svolgerà l’iniziativa “Una guerra 100 anni dopo”, realizzata in collaborazione con l’associazione “Visionaria” di Siena, per commemorare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

La serata avrà inizio con la proiezione del documentario “Scemi di guerra. La follia nelle trincee”, che ricostruisce le dolorose tappe che portarono migliaia di soldati durante il primo conflitto mondiale ad affrontare il calvario della malattia mentale, dopo quello delle trincee, degli assalti, dei gas e dei bombardamenti. Sarà presente il regista Enrico Verra.

Seguirà la proiezione del lavoro “Lungo il confine” realizzato da Isabella Aquino durante il concorso “Visioni in Movimento – il racconto contemporaneo dei cammini europei”, un’esperienza itinerante dedicata al fare cinema osservando il territorio.

Ingresso libero