Castelnuovo: sabato la presentazione del Centro di raccolta a Cornia

La struttura sarà gestita da Sei Toscana e tornerà operativa dal 15 aprile. Nella giornata di sabato, il Comune aderisce anche a Earth Hour 2019 promossa dal WWF

CASTELNUOVO BERARDENGA. Sabato 30 marzo, alle ore 11, sarà presentato il Centro di raccolta di Castelnuovo Berardenga, in località Cornia, tornato operativo dopo alcuni interventi di adeguamento. La struttura sarà gestita da Sei Toscana e andrà ad affiancare l’altro Centro di raccolta a servizio dei cittadini di Castelnuovo Berardenga che si trova a Pianella. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Fabrizio Nepi e Alessandro Maggi, rispettivamente sindaco e assessore all’ambiente di Castelnuovo Berardenga, e di Leonardo Masi, presidente di Sei Toscana. La sensibilità ambientale del Comune di Castelnuovo Berardenga vedrà, nella giornata di sabato 30 marzo, anche l’adesione all’iniziativa Earth Hour 2019, promossa a livello mondiale dal WWF, con lo spegnimento di tutta l’illuminazione di Piazza Marconi dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

Orari e tipologie di rifiuti nel Centro di raccolta a Cornia. Il Centro di raccolta in località Cornia sarà aperto ufficialmente da lunedì 15 aprile ogni lunedì, dalle ore 15 alle ore 18; mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 e venerdì dalle ore 15 alle ore 18. Presso la struttura sarà possibile conferire materiali recuperabili, come grandi e piccoli elettrodomestici, mobilia, olio alimentare esausto, pneumatici fuori uso, legno e metallo e toner esausti. Per approfondire i servizi del Centro di raccolta, è possibile consultare la sezione dedicata alla gestione dei rifiuti a Castelnuovo Berardenga sul sito di Sei Toscana.