Sabato 19 maggio dalle 10 alle 12 e martedì 22 maggio dalle 17 alle 19

CASTELNUOVO BERARDENGA. In previsione delle iscrizioni per l’anno educativo 2018/2019, i nidi d’infanzia “Marameo” di Pontignano ed “Il Girasole” di Monteaperti saranno aperti alle famiglie nelle giornate “Open Day” in programma sabato 19 maggio dalle ore 10 alle ore 12 e martedì 22 maggio dalle ore 17 alle ore 19, dando la possibilità di visitare le strutture e conoscere i servizi offerti.

Per tutte le informazioni relative ai due Open Day, è possibile contattare per il nido Pontignano, il numero 0577-357202, e-mail: nidomarameo@giocolare.net, e per il nido di Monteaperti il numero 334-7047868, e-mail nidoilgirasole@giocolare.net.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai nidi d’infanzia di Pontignano e Monteaperti per l’anno 2018/2019 scade il 6 giugno alle ore 12.

Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.castelnuovo.si.it nella sezione “News” e nella sezione “Bandi”.

La domanda, redatta sull’apposito stampato e compilata in ogni sua parte, potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure spedita tramite posta raccomandata indirizzata a Comune di Castelnuovo Berardenga – Via Garibaldi n. 4 – 53019 Castelnuovo Berardenga oppure inviata tramite posta certificata all’indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it.