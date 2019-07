Castellina rende omaggio a De Andrè con il Chianti Festival

Venerdì 26 luglio, alle ore 21.30, la poesia de La Buona Novella protagonista in Piazza del Comune

CASTELLINA IN CHIANTI. Castellina in Chianti saluta l’ultima tappa del Chianti Festival sul suo territorio con un omaggio a Fabrizio De Andrè. Venerdì 26 luglio, alle ore 21.30, Piazza del Comune ospiterà la poesia recitata, cantata, suonata con La Buona Novella del cantautore poeta genovese rivisitata, a quasi cinquant’anni di distanza dalla sua prima uscita nel 1970, con un progetto di David Riondino che coinvolge il gruppo musicale Khorakhanè e la voce di Chiara Riondino. L’altra voce solista sarà Fabrizio Coveri, mentre gli arrangiamenti e la direzione musicale sono curati da Fabio Battistelli ed Enrico Pelliconi. Sul palco ci saranno anche Nicoletta Bassetti, Gianluca Ravaglia e lo stesso Enrico Pelliconi. L’ingresso è libero e in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nella Sala teatrale del Circolo Italia.

Informazioni. La rassegna Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure visitare il sito della Fondazione Toscana Spettacolo, www.toscanaspettacolo.it, dove è disponibile tutto il cartellone del Chianti Festival in programma nei tre Comuni fino al 31 luglio.