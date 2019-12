Castellina: Natale al cinema con due proiezioni regalate dal Comune

Mercoledì 25 dicembre “Il primo Natale” di Ficarra e Picone. Domenica 29 dicembre “Pinocchio” con Roberto Benigni

CASTELLINA IN CHIANTI. Il Comune di Castellina in Chianti rinnova anche quest’anno il regalo del cinema con ingresso gratuito prepagato per tutti i residenti e raddoppia le proiezioni. Mercoledì 25 dicembre, alle ore 18, il Cinema Italia ospiterà “Il primo Natale”, commedia diretta e interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, mentre domenica 29 dicembre, alle ore 17, sarà protagonista “Pinocchio”, diretto da Matteo Garrone con la presenza nel cast, fra gli altri, di Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.