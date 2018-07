Castellina: la cover band dei Nomadi e Chianti Festival

Sabato 21 luglio La Settima Onda, riconosciuta dai Nomadi. Lunedì 23 luglio l’Ensemble d’archi dell’ORT

CASTELLINA IN CHIANTI. L’estate a Castellina in Chianti continua con una doppia serata di musica e danza sotto le stelle. Sabato 21 luglio, alle ore 21.30, Piazza del Comune ospiterà La Settima Onda, cover band dei Nomadi riconosciuta ufficialmente dal noto gruppo musicale come loro cover band fin dal 2006, per una tappa del loro Live Tour 2018 “Ti porto a vivere” con ingresso libero. Lunedì 23 luglio, ancora in Piazza del Comune, torna il Chianti Festival, che vedrà protagonista l’Ensemble d’archi dell’Orchestra Regionale Toscana con “A tutta danza”, viaggio nella musica da danzare dal barocco ai giorni nostri in compagnia di Chiara Morandi, violino e concertatore, e delle musiche di Respighi, Saint-Saëns, Sarasate,Čajkovskij, De Falla, Brahms, Monti, Bartok e Igudesman.

La serata dedicata alla cover band dei Nomadi è organizzata dall’Associazione Gruppo Idea Giovani con il contributo del Comune di Castellina in Chianti. Il Chianti Festival, organizzato e promosso da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti, tornerà nel paese chiantigiano con un ultimo appuntamento fissato per martedì 31 luglio, in compagnia di Alessandro Benvenuti. Per conoscere tutti gli appuntamenti della rassegna, è possibile consultare anche il sitowww.toscanaspettacolo.it.