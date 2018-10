Castellina: Autunno in Musica si chiude con gli archi dell’ORT

Ultimo appuntamento domenica 7 ottobre alle 21.15 nella Chiesa del SS Salvatore in memoria di Andrea Tacchi

CASTELLINA IN CHIANTI. Ultimo appuntamento a Castellina in Chianti con la rassegna “Autunno in Musica”, che si chiuderà domenica 7 ottobre con il concerto degli archi dell’Orchestra Regionale Toscana. L’appuntamento è in programma alle ore 21.15 nella Chiesa del Santissimo Salvatore e sarà dedicato ad Andrea Tacchi, primo violino dell’Orchestra Regionale Toscana fin dalla sua nascita, avvenuta anche grazie a lui nel 1980, insieme a Massimo de Bernart, Luciano Berio e Aldo Bennici, scomparso improvvisamente nel 2016. L’ingresso è gratuito ed è possibile lasciare un’offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto alla realizzazione del service per l’acquisto e l’addestramento di un cane guida per non vedenti del Lions Club Chianti.

L’ultima esibizione di “Autunno in Musica” vedrà protagonista il gruppo “Iris Ensemble”, composto dai solisti dell’Orchestra Regionale Toscana, con numerosi amici e colleghi di Andrea Tacchi che lo ricorderanno a Castellina in Chianti dopo la serata celebrata al Teatro Verdi pochi giorni fa, nell’anniversario della sua scomparsa. Al concerto castellinese saranno presenti anche la moglie del violinista, Susanna Pasquariello, l’altro violino, Franziska Schõtensack, le viole Stefano Zanobini e Hildegarde Kuen e i violoncellisti Augusto Gasparri e Luca Provenzani. Il repertorio proposto andrà dal trio per archi op. 9 N. 1 di Beethoven al Sestetto N.2 in sol maggiore per archi op. 36 di Brahms.

Il festival “Autunno in musica” è organizzato dall’Associazione Amo Castellina in Chianti in collaborazione con il Lions Club Chianti e la locale Schola Cantorum, sotto la direzione artistica del Maestro Paolo Gragnoli, con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale.