Da una degustazione di vini alla presentazione di un libro fino agli eventi organizzati in occasione della Notte Europea dei Musei

Casole d'Elsa

CASOLE D’ELSA. Ecco, di seguito, gli appuntamenti in calendario a Casole d’Elsa.

Venerdì 18 maggio, degustazione di vini DOC Terre di Casole presso il ristorante L’Orto di Casole dalle ore 19:00 alle ore 20:00; l’evento, che si ripeterà settimanalmente, è organizzato da Terre di Casole Bike Hub in collaborazione con il Consorzio del Terre di Casole DOC e con il patrocinio del Comune di Casole d’Elsa. Alla degustazione seguirà un concerto di musica jazz con i musicisti di Siena Jazz accademia nazionale del Jazz (costo a persona € 15,00).

Sabato 19 maggio è stata infatti fissata la presentazione del libro “Incontri sotto il cielo di Toscana” scritto da Raulo Rettori; ore 17:00 nei locali del Bar Barroccio. Ingresso libero.

In occasione della Notte Europea dei Musei, importante manifestazione culturale, alle ore 21:00, nel Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d’Elsa, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Percorsi Paralleli” con le opere degli artisti casolesi Anna e Paolo Morandi. Anna è una pittrice che predilige dipingere le donne con un colore monocromatico, come monocromatico è il colore della pelle, ed ha un segno sicuro, perfetto. Le sue figure mostrano sentimenti forti come la tristezza accompagnata alla noia con una certa indifferenza mista a curiosità per un mondo esistenziale dove la realtà appare cruda, promiscua e, a volte, sconvolgente. In questa mostra l’artista propone alcuni suoi studi di donna realizzati ad olio su un supporto in ferro che, con il suo colore, si fonde con l’immagine dipinta. Paolo è uno scultore poliedrico e completo che plasma qualsiasi tipo di materia, consapevole che nella scultura ciò che conta è l’occupazione armonica dello spazio. La sua è una spasmodica scoperta, mai scontata, del respiro della vita contenuta nella materia. Per la Notte Europea dei Musei esporrà una selezione di opere in vari materiali: dal travertino alla creta, dall’alabastro al ferro. Anna e Paolo hanno accettato la sfida di creare un dialogo tra le opere d’arte antica e moderna esposte nelle sale della sezione storico-artistica del Museo e le proprie; un dialogo senza tempo nella manifestazione di un’espressione intima, come la fede, o di una quotidianità rivelata. La mostra sarà allestita fino al 3 giugno. L’ingresso all’inaugurazione di sabato 19 maggio, alle ore 21:00, è gratuito; gli altri giorni l’ingresso sarà possibile previo pagamento del biglietto del Museo (intero €3,00 – ridotto € 2,00) negli orari di apertura dello stesso: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00 (tutti i giorni ad esclusione del mercoledì). Per informazioni: Museo Civico Archeologico e della Collegiata e Ufficio Turistico, Tel. 0577/948705, e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it.