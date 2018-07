MURLO. Ieri (16 luglio) un’automobilista, in compagnia del marito, ha segnalato al 112 di essere rimasta in panne con la sua auto in una strada sterrata all’interno del bosco in zona La Befa e di non riuscire a orientarsi per venirne fuori.

E’ stata inviata la pattuglia della Stazione Carabinieri di Murlo, che dopo circa un’ora ha ritrovato la coppia e fornito l’assistenza per liberare l’autovettura rimasta in panne.