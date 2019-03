“Camera con vista vol. 2”. Poggibonsi nel libro di fotografie di Carlo Fiorentini

Sabato prossimo, 9 marzo, alle 17,30 appuntamento nella sala Set del teatro Politeama

POGGIBONSI. Un appuntamento da non perdere per tutti i poggibonsesi, e non solo. Sabato prossimo, 9 marzo, sarà presentato il nuovo libro di fotografie “Camera con vista”, a firma di Carlo Fiorentini. Dopo il volume numero uno prosegue il racconto fotografico della città che prende il via laddove si interrompeva il precedente libro e arriva fino ai giorni nostri. Il periodo storico documentato è quindi quello che va dal 2003 al 2018.

All’interno del volume si ritrovano persone, paesaggi, mestieri e tante trasformazioni ed eventi che hanno caratterizzato questi ultimi sedici anni. Un percorso e un viaggio nella storia recente, attraverso circa 400 fotografie che raccontano Poggibonsi e i poggibonsesi, gli avvenimenti e i fatti curiosi avvenuti. Il libro, promosso dal Foto Club 3 Asa e realizzato con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, sarà presentato sabato 9 marzo alle 17,30 presso la sala Set del teatro Politeama.

Saranno presenti il sindaco David Bussagli e l’assessore alla cultura Nicola Berti, l’antropologa Elisa Dainelli, il presidente del Foto Club 3Asa Maurizio Sorvillo e l’autore del libro Carlo Fiorentini.